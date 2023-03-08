Поліція Київщини повідомила про підозру зловмиснику, який вбив собаку

25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік з вікна багатоповерхівки викинув собаку.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 49-річний місцевий житель, перебуваючи напідпитку, викинув з четвертого поверху на асфальтовану поверхню собаку, який належав його дружині. Тварина загинула.

Після проведення комплексу слідчих дій, сьогодні, 8 березня, за фактом жорстокого поводження з твариною за процесуальним погодженням Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру зловмиснику (ст. 299 Кримінального кодексу України). Правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області