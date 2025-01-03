Поліція Київщини розшукує горе-матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці

2 січня на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, зверніться на спецлінію «102» або до найближчого відділення поліції.

Відділ комунікації поліції Київської області