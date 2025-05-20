Поліція Київщини встановлює обставини бійки за участю підлітків у місті Вишневе

Під час моніторингу соціальних мереж, в одному із телеграм-каналів виявлено відео, на якому відбувається бійка між двома підлітками в електричці.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

Поліція Київської області