Поліція Київщини викрила факт жорстокого поводження з тваринами

Днями до правоохоронців звернулося подружжя та повідомило, що їх родич не піклується про породистих тварин, яких розводила їхня донька.

Поліцейські провели перевірку вказаної інформації. Породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі були з ознаками знущання. Приміщення було захаращене продуктами життєдіяльності тварин.

«Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення. Нині усі тварини вилучені та передані зоозахисникам для піклування. Щодо власника вже розпочато досудове розслідування», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як встановили правоохоронці, розплідник створила 28-річна бучанка. Дівчина загинула під час окупації Бучі, а її справою став займатися 27-річний чоловік. Він оформив всі документи розплідника на себе, згодом занедбав тварин, але продовжував торгівлю цуценятами.

За фактом жорстокого поводження з тваринами ( ч. 1 ст. 299 ККУ) слідчі Бучанського райуправління поліції розпочали досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 3 років позбавлення волі з конфіскацією тварин.

Відділ комунікації поліції Київської області