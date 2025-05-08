Поліція Київщини затримала чоловіка, який застрелив військового та його родичку у Софіївській Борщагівці

Унаслідок отриманих вогнепальних поранень вони загинули. Поліцейські провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця.

Подія сталася сьогодні, 8 травня, о 15:22 в селі Софіївська Борщагівка. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. На місце негайно прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини, територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти поліції та медики.

Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець. Його затримано у процесуальному порядку. На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Відділ комунікації поліції Київської області