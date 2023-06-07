Поліція ліквідувала шість підпільних цехів з промислового виготовлення тютюнової продукції

Про результати проведених заходів із детінізації тютюнового ринку керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» 7 червня.

«Викрито 6 підпільних цехів у різних областях нашої держави, потужності яких складали від 20 до 60 тисяч пачок цигарок на добу. Окрім цього, перевірено 7000 місць збуту тютюнової продукції», – розповів Андрій Рубель.

З початку року на порушників склали понад 7,5 тисяч адмінпротоколів, з незаконного обігу вилучили 2 млн пачок цигарок та 83 тонни тютюну. Вартістю вилученого становить понад мільярд гривень.

Також Андрій Рубель прокоментував заяву ТСК про те, що нібито Національна поліція та комісія досягли згоди запровадити персональну відповідальність керівників управлінь поліції за роботу нелегальних точок продажу цигарок, і наголосив, що поліція працює згідно із законом «Про Національну поліцію» та дисциплінарним статутом. Тож рішення про звільнення та підвищення співробітників поліції приймає Голова Нацполіції України та Міністр внутрішніх справ.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України