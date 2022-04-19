Поліція Луганщини розшукує чоловіка, який кинув у поліцейських гранату (фото)

Один поліцейський загинув, двоє — поранено.

18 квітня за місцем мешкання 42-річного мешканця м. Лисичанськ поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. В ході вилучення боєприпасу правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців. Внаслідок чого смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських отримали поранення. Підозрюваний з місця події втік.

Негайно за наказом начальника ГУНП в Луганській області для встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання на території області введено спеціальну поліцейську операцію.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури.

Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір!

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зловмисника, просимо повідомити за номерами телефонів чергової частини ГУНП в Луганській області:

0669208457

0662743990

Поліція Луганської області