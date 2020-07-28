Поліція Маріуполя розшукує зловмисника, який наніс тілесні ушкодження охоронцю синагоги (фото)

Невідомий у масці із сокирою у руках побив 51-річного чоловіка. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного.

Подія сталася сьогодні, 28 липня, на території будинку молитви у Центральному районі. До поліції звернулася жінка з повідомленням про те, що незнайомець побив охоронця синагоги та втік.

Особовий склад Центрального відділу поліції піднято по тривозі. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини правопорушення.

Правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи відходу нападника та ймовірні місця його перебування. До його розшуку підозрюваного задіяні досвідчені оперативники, а розкриття злочину перебуває на контролі керівництва маріупольської поліції.

Попередня кваліфікація події – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України, тобто — замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника. Відомо, що він був одягнений у блакитну футболку з білими рукавами, темно-сині спортивні штани, кросівки із салатовими вставками.

Якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити за телефонами: (067) 581 82 12, (096) 233 49 47 або 102.

Центральний відділ поліції Донецької області