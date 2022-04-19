Поліція нагадує про посилення відповідальності за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану

Відтак викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, тягне за собою покарання у вигляді тюремного ув’язнення від п’яти до восьми років.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну поліцією Києва було зареєстровано 171 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Одне з таких кримінальних правопорушень вчинив 31-річний киянин, який обікрав помешкання сестри у Деснянському районі. Чоловік викрав побутову техніку, вартістю 30 тисяч гривень. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Подібний випадок трапився у Дніпровському районі. Зловмисники обікрали помешкання киян, які були змушені виїхати з міста через бойові дії. Правоохоронці затримали фігурантів та розшукали викрадене майно потерпілих — золоті прикраси, телевізор, фотоапарат, побутові речі та одяг. Правопорушникам було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тож столичні поліцейські нагадують, що нині крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва