Поліція наполегливо рекомендує громадянам не сплачувати за товар в Інтернеті до його отримання

Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн покупок та розраховуватися за товар лише після того, як ви особисто його оглянули.

Обираючи товар у віртуальному просторі, купуйте його у перевірених продавців і розраховуйтеся тільки після отримання та перевірки.

Громадянам, які вирішили безпечно купити товар в Інтернеті та уникнути обману, пропонуємо пройти тест. Якщо на два чи більше питань відповідь «так» — операція ризикована, від неї варто відмовитися:

— ціна товару значно нижча від середньої ринкової вартості;

— продавець пропонує сплатити передплату чи повну суму на мобільний номер або банківську картку;

— продавець зареєструвався на сайті нещодавно;

— продавець спілкується виключно через листування в Інтернеті або телефоном;

— продавець спонукає вас терміново зробити оплату;

— продавець перебуває в іншому населеному пункті або країні;

— продавець відмовляється надіслати додаткові фото товару.

Будьте пильними і бережіть своє майно.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області