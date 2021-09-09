Поліція наполегливо рекомендує громадянам не сплачувати за товар в Інтернеті до його отримання
Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн покупок та розраховуватися за товар лише після того, як ви особисто його оглянули.
Обираючи товар у віртуальному просторі, купуйте його у перевірених продавців і розраховуйтеся тільки після отримання та перевірки.
Громадянам, які вирішили безпечно купити товар в Інтернеті та уникнути обману, пропонуємо пройти тест. Якщо на два чи більше питань відповідь «так» — операція ризикована, від неї варто відмовитися:
— ціна товару значно нижча від середньої ринкової вартості;
— продавець пропонує сплатити передплату чи повну суму на мобільний номер або банківську картку;
— продавець зареєструвався на сайті нещодавно;
— продавець спілкується виключно через листування в Інтернеті або телефоном;
— продавець спонукає вас терміново зробити оплату;
— продавець перебуває в іншому населеному пункті або країні;
— продавець відмовляється надіслати додаткові фото товару.
Будьте пильними і бережіть своє майно.
Сектор комунікації поліції Чернігівської областіTweet