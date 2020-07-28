Полиция нашла стрелявших в машину одесского активиста (видео)

Люди, обстрелявшие из травматического пистолета машину, на которой ехал одесский активист Демьян Ганул, задержаны. Ими оказались жители Южного в возрасте от 25 до 31 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители сумели отыскать машины Toyota RAV4 и Mercedes, на которых передвигались стрелявшие. В одной из них обнаружили пистолет.

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Напомним, сегодня в первой половине дня машину, в которой ехал Ганул, обстреляли на трассе возле села Визирка. Пострадавших нет. Полиция объявила операцию «Перехват». // usionline.com