Полиция нашла стрелявших в машину одесского активиста (видео)
Люди, обстрелявшие из травматического пистолета машину, на которой ехал одесский активист Демьян Ганул, задержаны. Ими оказались жители Южного в возрасте от 25 до 31 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители сумели отыскать машины Toyota RAV4 и Mercedes, на которых передвигались стрелявшие. В одной из них обнаружили пистолет.
Напомним, сегодня в первой половине дня машину, в которой ехал Ганул, обстреляли на трассе возле села Визирка. Пострадавших нет. Полиция объявила операцию «Перехват». // usionline.comTweet