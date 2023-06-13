поліція одещини проводить службове розслідування за фактом вчинення неправомірних дій ізмаїльським правоохоронцем

Поліцейського та його колегу, який не зупинив напарника і не повідомив про інцидент керівництву, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Вчора, 12 червня, під час моніторингу інтернет-мережі було виявлене відео, на якому зафіксований конфлікт за участю інспектора сектору реагування патрульної поліції одного з відділень Ізмаїльського районного відділу поліції.

Інформацію відразу зареєстрували та розпочали перевірку.

Встановлено, що інцидент відбувся 5 червня в селі Долинське Ренійської ОТГ при складанні групою СРПП адміністративних матеріалів відносно місцевого жителя за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. У роботу поліцейських почав втручатися односелець правопорушника, незадоволений тим, що його знайомого притягують до відповідальності.

Після неодноразових вимог інспектора СРПП припинити подібну поведінку, на які громадянин не реагував, відбувся конфлікт.

За цим фактом наразі проводиться службове розслідування. Після його завершення матеріали будуть передані до ДБР.

Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва поліції Одещини. Наша позиція принципова – правоохоронні органи мають безжально очищати свої лави від негідних співробітників.

ГУ Національної поліції в Одеській області