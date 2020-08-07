Поліція оголосила в розшук херсонця, який прострілив ногу іншому молодикові (фото)

Як повідомлялося, вночі 2 серпня поблизу нічного клубу в Дніпровському районі в ході конфлікту вогнепальне поранення ноги з мисливської зброї отримав 22-річний житель смт Білозерка.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника.

Вчора йому заочно повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Наразі він оголошений в розшук.

Слідство клопотатиме перед слідчим суддею про надання дозволу на затримання підозрюваного для доставлення його до суду і обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

В скоєнні злочину обгрунтовано підозрюється мешканець м. Херсона Якубенко Микита Андрійович, 1996 р.н.

Досудове розслідування здійснює Дніпровське відділення поліції.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Прохання громадян, які можуть надати інформацію щодо місцезнаходження розшукуваного або про обставини скоєння злочину, повідомити до поліції за номерами: (0552) 35-35-78, 35-36-08, (095) 27-87-183 або «102». Анонімність гарантується.

Поліція Херсонської області