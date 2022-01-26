Поліція оголосила винагороду ₴100 000 за інформацію, що допоможе встановити особу, причетну до вчинення вбивства жінки у смт Крижопіль (фото)
24 серпня 2019 року в смт Крижопіль Вінницької області неподалік залізничного вокзалу невстановлена особа вчинила вбивство 35-річної жительки села Голубече Крижопільської територіальної громади.
Звертаємось до громадян, які володіють будь-якою інформацією про особу, причетну до вбивства жінки, повідомити в поліцію за номерами: 380960699951, 380638800146.
Конфіденційність та грошова винагорода гарантовані.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet