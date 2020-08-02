Поліція оперативно затримала грабіжників, які проникли до квартири тячівки

Поліція Тячівщини оперативно встановила обставини грабежу, скоєного у райцентрі. Повідомлення про злочин надійшло на лінію «102» близько 23:50 вчора, 1 серпня. Заявник повідомив, що бачив, що в квартирі його сусідки перебувають невідомі, а сама жінка схвильовано кличе на допомогу.

За викликом оперативно виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що до помешкання 67-річної тячівки проникли троє осіб. Двоє чоловіків та жінка почали вимагати у бабусі віддати їм золоті прикраси. Перелякана жінка виконала вимогу грабіжників та віддала їм коштовності. Крім прикрас, злочинці забрали з помешкання потерпілої горілчані вироби та мобільний телефон.

Виконавши все задумане, злодії вийшли з квартири та мали намір безкарно покинути місце злочину, однак вчасне прибуття на місце поліції, завадило їхнім планам. Двох зловмисників – 45-річного тячівця та 40-річну жительку райцентру затримали неподалік будинку, де вони орудували. Їх спільника, особа якого теж встановлена, наразі розшукують.

У справі розпочате досудове розслідування за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому.

40-річну та 45-річного фігурантів злочину затримано у порядку статті 208 КПК України. У них вилучені речові докази, що підтверджують їх причетність до скоєного. У справі триває досудове розслідування.

За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

Відділ комунікації поліції Закарпатської області