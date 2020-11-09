Поліція оперативно затримала хулігана, який з ножем напав на вагітну жінку
Нападником виявився 27-річний місцевий житель. На момент скоєння злочину він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Невідомий чоловік серед вулиці напав на вагітну жінку з ножем, почав погрожувати фізичною розправою.
Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення, на місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцеські швидко затримали молодика.
Під час поверхневої перевірки зловмисника поліцейські виявили згорток із речовиною рослинного походження — канабіс.
Речові докази вилучено, зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet