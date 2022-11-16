Поліція оперативно викрила зловмисницю, яка вчинила наругу над державним прапором України на Харківщині

Зловмисниця зірвала символ держави з будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, порвала та зламала флагшток.

15 листопада близько 8:05 до відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про злочин, що стався у селищі Вільшани Солоницівської територіальної громади Харківського району.



За адресою виїжджали поліцейські сектору реагування патрульної поліції, слідчі та оперативники. На місці події правоохоронці виявили фрагменти Державного Прапору України та інші речові докази.

В ході відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчими за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури проводяться слідчі дії та вирішується питання про повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні злочину.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області