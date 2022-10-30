Поліція оперативно затримала харків’янина за скоєння низки розбійних нападів

Зловмисник нападав на продавчинь, палкою наносив тілесні ушкодження та забирав гроші з каси. Встановлена причетність чоловіка до скоєння кількох розбійних нападів у Салтівському районі.

24 жовтня до поліції надійшов виклик про те, що у Салтівському районі до магазину увірвався невідомий з палкою у руках. Зловмисник був у медичній масці та в гумових рукавичках. Він наніс декілька ударів по рукам продавчині та вимусив її віддати гроші з каси у сумі 2800 гривень. З місця події порушник втік.

Ввечері 27 жовтня в іншому торговельному приміщенні невідомий з такими же прикметами побив продавчиню та забрав з каси 1200 гривень, після чого втік.

Оперативники Харківського РУП № 2 спільно з співробітниками відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 та Управління карного розшуку викрили зловмисника. Ним виявився 31-річний раніше судимий наркозалежний харків’янин.

У чоловіка поліцейські вилучили речові докази.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

28 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлена причетність чоловіка до скоєння інших розбійних нападів на території Салтівського району. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області