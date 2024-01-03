Поліція оперативно затримала жителя Козятина, причетного до пограбування продавчині

2 січня в поліцію звернулась 60-річна продавчиня, мешканка м. Козятин, з повідомленням про те, що її пограбував невідомий чоловік. Перебуваючи біля торговельного МАФу, зловмисник скористався моментом, коли жінка відвернулась, схопив з прилавка її мобільний та втік.

Заявниця намагалась самотужки наздогнати грабіжника, однак їй це не вдалось. Протягом години його розшукали поліцейські відділення поліції №2 Хмільницького райвідділу. Чоловік знаходився на сусідній вулиці і саме намагався продати телефон потерпілої.

Речовий доказ – мобільний телефон, поліцейські вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій він буде повернутий власниці. 38-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиму в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За цей злочин йому загрожує до десяти років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області