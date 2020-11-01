Полиция открыла уголовное дело против и.о. ректора НАУ Хращевского

Полиция открыла уголовное дело против новоназначенного исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета (НАУ) Римвидаса Хращевского об умышленном невыполнении судебного решения о запрете исполнения обязанностей.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь университета Елена Васькивская.

«Против Хращевского открыто уголовного производство — умышленное невыполнение судебного решения (ст. 382 Уголовного кодекса). Открыто производство по поручению Национальной полиции Соломенского района Киева», — сказала она.

Ранее Васькивская сообщала, что Окружной административный суда Киева от 23 октября отменил приказ Министерства образования и науки о назначении Хращевского на должность и.о. ректора по иску бывшего ректора университета Владимира Исаенко.

Единомышленники Хращевского заблокировали вход в первый корпус здания университета и не пускали команду Исаенко.

На днях между охранниками двух ректоров были столкновения.

«Охрана, которую вывели (из первого корпуса) — это была охрана НАУ, это была охрана Хращевского… Там были противостояния между нашей охраной (Исаенко) и охраной Хращевского. Все охранники были одеты в спортивную форму», — сказала Васькивская.

Ранее на сайте НАУ появилось сообщение, что 25 октября доступ к главному административного корпусу пытались заблокировать 50 вооруженных молодых людей, одетых в балаклавы.

Указано, что неизвестные несанкционированно попали в помещения НАУ и действовали по поручению бывшего ректора Исаенко.

Васькивская подтвердила факт попытки охраны пробраться в корпус университета.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники НАУ не могли попасть на работу из-за блокирования здания первого корпуса новоназначенным и. о. ректора Хращевским.