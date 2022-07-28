Поліція Павлограда затримала 19-річного місцевого жителя, на рахунку якого крадіжки, шахрайства та збут наркотиків

Під час затримання поліцейські вилучили у нього 56 згортків з наркотичною речовиною.

26 липня поліцейські кримінальної поліції за дорученням слідчого доставили 19-річного павлоградця до відділу поліції для вручення повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою хлопцю повідомили про підозру за вчинення двох крадіжок та шахрайства. Того ж дня Павлоградським міжрайонним судом йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

В ході поверхневої перевірки у нього поліцейські виявили 56 згортків з рослинною речовиною, схожою на марихуану. Вилучені наркотики направили на експертне дослідження. Також слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції