поліція перечина затримала закарпатку, яка смертельно травмувала свого співмешканця

Співробітники поліції Перечина затримали 47-річну жительку села Тур’я Пасіка Ужгородського району, яку підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень 49-річному співмешканцю. Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває 5 грудня близько 2-ої години ночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що вони виїхали на виклик у село Тур’я Пасіка Ужгородського району, де констатували смерть 49-річного місцевого мешканця. На тілі чоловіка було зафіксовано сліди насильницької смерті.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, криміналістична лабораторія та співробітники Відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини смерті чоловіка. Відомо, що тієї ночі між 49-річним загиблим та його 47-річною співмешканкою за місцем їх проживання виник конфлікт. Під час сварки остання спричинила чоловіку численні тілесні ушкодження та вийшла з кімнати.

Потерпілий, за словами зловмисниці, на той момент залишався при свідомості. Надалі, коли жінка повернулася в кімнату, виявила чоловіка на підлозі непритомним та викликала «швидку».

Співробітники поліції затримали підозрювану в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті особи. В поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У справі призначено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити усі об’єктивні обставини події. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області