Поліція перекрила міжнародний канал постачання психотропів до України та вилучили «товар» майже на ₴16 мільйонів

Контрабанду пігулок «MDMA» та марок «LSD» налагодили мешканка столиці та житель Львову. За постачання психотропів відповідала дівчина. Вона особисто їздила за ними за кордон та передавали їх під виглядом харчових продуктів різними перевізниками. В Україні посилки отримував мешканець м. Львова, який відповідав за їхнє розповсюдження. Такий «бізнес» приносив їм близько чотирьох мільйонів гривень на місяць.

Перекрили контрабанду психотропних речовин до України оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області (УБН) за підтримки Департаменту боротьби з наркозлочинністю, оперативних служб Нацполіції та ГУНП у Львівській області, спільно зі слідчими Львівщини, працівниками Львівської митниці та Державної прикордонної служби України, під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури міста Львова.

Встановлено, що наркобізнес організували жителька столиці та мешканець м. Львів. Зловмисники налагодили міжнародний контрабандний канал постачання пігулок «MDMA» та марок «LSD» в особливо великих розмірах із Нідерландів до України.

За безперебійне постачання психотропних речовин відповідала 27-річна киянка. Вона їздила за кордон, де купувала психотропні речовини, маскувала їх у пакунки з-під харчових продуктів та пересилала в Україну різними перевізниками під вигаданими анкетними даними.

Розповсюдження заборонених речовин на території України забезпечував 25-річний львів’янин. Він збував їх виключно гуртовими партіями клієнтам зі всієї країни. Розрахунок за «товар» фігуранти отримували у криптовалюті, а щомісяця такий бізнес приносив їм близько чотирьох мільйонів гривень доходу.

Правоохоронці затримали львів’янина під час отримання ним чергової партії психотропних речовин. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили майже 13 тисяч пігулок «MDMA», 2 кг «MDMA» у кристалоподібному вигляді, 3 тисячі марок «LSD», пів кілограма «кетаміну» та канабіс. Крім того, виявлено електронні ваги, фасувальні матеріали, вакууматор, банківські картки та мобільні телефони.

За попередніми підрахунками вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – майже 16 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Личаківський районним судом м. Львова обрав обом фігурантам запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Відповідно до санкцій статей підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України