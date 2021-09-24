Поліція підозрює посадовця у незаконному відчуженні землі, розташованої в історичному ареалі Ужгорода

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Поліцейські Закарпаття викрили на земельній афері посадовця одного з відділів земельних ресурсів.

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно зі співробітниками сектору захисту інтересів суспільства та держави з’ясували, що 42-річний чиновник, виконуючи обов’язки керівника відділу земельних ресурсів, умисно погодив ряд офіційних документів та висновків, внаслідок чого в подальшому треті особи незаконно отримали у власність землю.

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Таким чином земля рекреаційного призначення, яка належить до зони зелених насаджень загального користування та за функціональним використанням обліковується як частина скверу площею 0, 17 га, розташованого по вулиці Гойди в м. Ужгород, вибула із комунальної власності громади м. Ужгород.

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Слідчі Головного управління поліції Закарпаття, за процесуального керівництва прокуратури області, зібрали достатньо доказів та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Поліція Закарпатської області

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