Поліція підозрює посадовця у незаконному відчуженні землі, розташованої в історичному ареалі Ужгорода

Поліцейські Закарпаття викрили на земельній афері посадовця одного з відділів земельних ресурсів.

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління поліції Закарпаття спільно зі співробітниками сектору захисту інтересів суспільства та держави з’ясували, що 42-річний чиновник, виконуючи обов’язки керівника відділу земельних ресурсів, умисно погодив ряд офіційних документів та висновків, внаслідок чого в подальшому треті особи незаконно отримали у власність землю.

Таким чином земля рекреаційного призначення, яка належить до зони зелених насаджень загального користування та за функціональним використанням обліковується як частина скверу площею 0, 17 га, розташованого по вулиці Гойди в м. Ужгород, вибула із комунальної власності громади м. Ужгород.

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття, за процесуального керівництва прокуратури області, зібрали достатньо доказів та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Поліція Закарпатської області