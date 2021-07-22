Поліція «по гарячих слідах» розшукала водія позашляховика, який насмерть збив пішоходів на Херсонщині

На Херсонщині п’яний водій позашляховика Lexus скоїв наїзд на двох пішоходів, які згодом померли від завданих їм тілесних ушкоджень.

Інцидент стався близько 1:30 години 22 липня на трасі між Каховкою і Малокаховка, повідомили в поліції регіону.