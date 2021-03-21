Поліція Польщі шукає родичів вбитого українця (фото)

Співробітники поліції в Картузах звертаються за допомогою щодо встановлення особи вбитого громадянина України.

«Просимо відгукнутися рідних, близьких, друзів загиблого 8.09.2020 в Польщі земляка, ймовірно, Анатолія» — співробітники поліції з районного управління поліції в Картузах звертаються за допомогою щодо встановлення особи, пише видання Inpoland.net.pl.

Посольство та департамент також шукають рідних вбитого українця.

Загиблий був одягнений у фіолетову футболку, джинси, боксери та темно-сині шкарпетки.

Чоловік мав струнке тіло, коротке сиве волосся.

На тілі мав такі татуювання: права нога зі спинної сторони, татуювання у вигляді напису українською мовою, ліва стопа зі спинної сторони, татуювання у вигляді напису українською мовою, ліве зап’ястя зі спинної сторони, татуювання у вигляді 5 крапок.

Згідно з висновками поліцейських, чоловіка звали Анатолій, ймовірно 1973 року народження, походив з Хмельницької чи Чернівецької області. Він був одружений і мав дитину близько 7 років.

Людей, які могли б допомогти ідентифікувати чоловіка з фотографії або мають будь-яку інформацію, яка може сприяти вирішенню цієї справи, просимо зв’язатись з районним управлінням поліції в Картузах за номером: 47 742 22 55 або найближчим підрозділом поліції — телефон 112.

Тіло чоловіка — громадянина України — знайшли у місті Kawlach, поблизу Przodkowa. На місці був проведений візуальний огляд. Розтин показав, що земляк помер від рани живота та внутрішнього крововиливу.

Швидко затримали двох людей , також громадян України. 39-річний громадянин України, заарештований за цією справою, вже заслухав звинувачення у вбивстві. Другий затриманий — 40-річний, був звинувачений у тому, що не повідомив про злочин. // forpost.lviv.ua