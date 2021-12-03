Поліція Полтави з’ясовує обставини смерті двох осіб, виявлених в одній із квартир міста

До поліції Полтавського райуправління першого грудня надійшло повідомлення від місцевої жінки, що по провулку Рибальському в квартирі, яку вона здавала для проживання, виявлено тіла двох молодих хлопців без ознак життя та одного – в непритомному стані. За даним фактом слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Повідомлення від власниці квартири надійшло до відділення №1 Полтавського райуправління поліції 1-го грудня, близько 17:00.

При виїзді на місце події слідчо-оперативна група встановила особи померлих. Ними виявились 25-річний чоловік з Гадяччини та 17-річний юнак з Миргородщини. При огляді тіл померлих, візуальних ознак насильницької смерті не виявлено.

Особа третього чоловіка, якого в непритомному стані доставлено до реанімаційного відділення лікарні, встановлена. Ним виявився 48-річний мешканець Харківщини.

За попередньою інформацією, молоді люди приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки. Квартира, яку вони винаймали, була зачинена зсередини. На часі всі обставини події з’ясовує слідство.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Призначено ряд судових експертиз. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)