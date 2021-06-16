Поліція Полтавщини розшукує двох осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень та переховуються від суду

Лубенський районний відділ поліції розшукує двох мешканців Гребінки, Полтавської області, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та переховуються від суду з серпня 2019 року.

Смиковський Віктор Григорович, 1980 року народження.



Прикмети: зріст 176 см, волосся коротке, з лобними залисинами, худорлявої статури, ніс прямий, очі темні.

Шевченко Андрій Михайлович, 1995 року народження.



Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 166 см, худорлявої статури, волосся темне коротке.

Якщо вам відома інформація про цих людей, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)