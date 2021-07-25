Поліція Полтавщини розшукує підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки на Гадяччині (фото)

До поліції Полтавщини 25 липня надійшло повідомлення, що в яблуневому саду на околиці с. Біленченківка, Гадяцької тергромади, виявлено тіло місцевої 24-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 пункту 10 статті 115 (Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Триває розшук підозрюваного.

Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури, здобута інформація, яка дає підстави вважати, що у скоєнні жорстокого умисного вбивства обґрунтовано підозрюється Бєлоусов Олексій В’ячеславович, 26.01.1994 р.н., мешканець Полтавської області, м. Гадяч. У зв’язку з вищевикладеним, поліція Полтавщини закликає громадян, кому відомо місце переховування даної особи, терміново повідомити до Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області за номером: 0952459411; 0673763379 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Управління карного розшуку ГУНП)