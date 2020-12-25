Поліція Полтавщини затримала чоловіка за замах на вбивство двох жінок

36-річного полтавця, поліція Полтавського районного відділення затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Інформація про конфлікт у одному із приватних будинків села Розсошенці, Полтавського району, надійшла до поліції 24-го грудня, близько 19:30 години.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Полтавського районного відділення поліції. У будинку поліцейські виявили двох жінок віком 30 та 32 роки з тілесними ушкодженнями.

За попередньою версією слідства, під час конфлікту ножові поранення жінкам завдав місцевий чоловік. 32-річну жінку госпіталізовано до хірургічного відділення Полтавської центральної районної лікарні, а 30-річній надана медична допомога на місці без госпіталізації.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчим Полтавського районного відділення поліції відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками статті 15, пункту 1 частини 2 статті 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за інформацією Полтавського районного відділення поліції)