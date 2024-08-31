Поліція Полтавщини розшукує Костянтина Кошляка, причетного до вчинення злочину (фото)

Працівники відділу №1 Полтавського райуправління поліції розшукують 26-річного Кошляка Костянтина Олеговича. Чоловік підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Прикмети Костянтина Кошляка: на вигляд 25-30 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темно-руде, коротке, очі блакитні, ніс прямий.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0507809253, 0957059103 або 102.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління відділу поліції)