Поліція Полтавщини розслідує умисне вбивство мешканки Опішнянської тергромади

Жінку зі слідами насильницької смерті виявили 3 грудня за місцем її проживання у селищі Опішня. Цього ж дня правоохоронці встановили особу, причетну до особливо тяжкого злочину. За фактом умисного вбивства поліція проводить комплекс необхідних слідчих дій.

Під час реалізації невідкладних оперативно-слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що загибла отримала ножові поранення під час конфлікту з 32-річним знайомим, який мешкає у сусідньому селі. Від завданих тілесних ушкоджень 33-річна жінка померла на місці події.

Вилучені речові докази спрямовані на експертне дослідження. Також призначено судово-медичну експертизу.

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив:

«Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

Слідчим підрозділом відділення № 4 (м. Зіньків) Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини