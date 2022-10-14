поліція полтавщини встановлює обставини трагічної загибелі малолітньої дитини у кобеляцькій громаді

На Полтавщині 14 жовтня, близько 11-ї години, до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть малолітнього хлопчика в одному із сіл Кобеляцької громади. Обставини трагедії з’ясовує поліція.

Отримавши повідомлення про смерть дитини, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході огляду господарства поліцейські виявили 4-річного хлопчика без ознак життя. Попередньо відомо, що дитину, ймовірно, придавило автомобільним причепом, який знаходився на подвір’ї без транспортного засобу. Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі обставини та причини трагічної загибелі дитини з’ясовує слідство.

Шановні батьки, опікуни, дорослі!

Закликаємо ретельніше контролювати дозвілля дітей, особливо малолітніх. Не залишайте їх без нагляду, забезпечте їм безпечне перебування вдома та на вулиці. Приділяйте їм більше уваги, навчайте правилам безпеки у побуті. Пам’ятайте, що за безпеку дітей відповідальні дорослі. Бережіть себе та тих, хто поруч.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)