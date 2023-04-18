поліція полтавщини встановила двох осіб, які вчинили розбій відносно неповнолітнього

Працівники відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції встановили двох фігурантів, які на Великдень вчинили розбійний напад на неповнолітнього хлопця в центральній частині Кременчука. Обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції 16 квітня, близько 20:00, звернувся місцевий неповнолітній мешканець, 2005 року народження, який повідомив, що двоє громадян (чоловік та жінка), погрожуючи гострим предметом, відкрито заволоділи його сумкою, в якій знаходився павербанк, гаманець та документи. Крім того, нападники змусили хлопця віддати грошові кошти, які були в кишені.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Отримавши інформацію про злочин, ми негайно провели комплекс слідчо-оперативних заходів та встановили нападників. Ними виявились місцеві мешканці: чоловік, 1974 року народження, та жінка, 1975 року народження. Обоє фігурантів у минулому мали проблеми із законом. За їхнім місцем проживання слідчими проведено санкціонований судом обшук, у ході якого виявлено речові докази. Наразі фігурантам повідомлено про підозри у вчиненні розбійного нападу та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом, фігурантам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького РУ поліції)