Поліція Полтавщини викрила ще одну схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність групи осіб, які за 20 тисяч доларів обіцяли організувати виїзд чоловіка призовного віку за межі України під час дії воєнного стану.

Як повідомив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов, до реалізації злочинної схеми причетні двоє чоловіків – 56-річний мешканець Полтавщини та його 41-річний спільник із Києва.

За даними досудового розслідування, старший із фігурантів отримав від «клієнта» перший транш коштів і копії особистих документів, після чого залучив до справи знайомого киянина. Той мав організувати за певну суму виготовлення фіктивних документів із підробленими печатками та штампами профільної служби, а також забезпечити виїзд чоловіка за кордон.

Оперативники Управління міграційної поліції спільно зі Слідчим управлінням поліції Полтавщини за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури та за участі бійців батальйону поліції особливого призначення, провели комплекс заходів із викриття та документування протиправної діяльності.

16 квітня правоохоронці затримали мешканця столиці одразу після отримання ним останньої частини суми у Києві. Затримання відбулося в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, банківські картки, SIM-картки, копії особистих та медичних документів громадян, медичні бланки, бланки повісток, блокнот із чорновими записами, автомобіль Audi Q5, а також пневматичну зброю, револьвер з набоями та предмет, схожий на корпус гранати РГД-5 із запалом.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

«56-річному організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Мешканцю Києва суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 121 тис. грн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жителю Полтавщини», – зазначив Євген Рогачов.

Поліція перевіряє причетність затриманих до інших епізодів незаконного переправлення чоловіків за кордон і встановлює механізм функціонування злочинної схеми.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання – від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та можливим обмеженням у праві обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління

та Управління міграційної поліції ГУНП)