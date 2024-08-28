Поліція Полтавщини з’ясовує обставини смерті дворічного хлопчика

Дитину без ознак життя виявили 28 серпня в одному із помешкань с. Райдужне Драбинівської громади Полтавського району. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює причини та обставини смерті дитини.

Попередньо відомо, що в помешканні сталося загоряння матраца. Ймовірно, дитина отруїлася чадним газом.

Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Причини та обставини трагедії з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)