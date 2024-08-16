Поліція Полтавщини затримала чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві таксиста в Кременчуці
Оперативники та слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, встановили особу чоловіка, причетного до вбивства таксиста у Кременчуці. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.
Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівникам поліції вдалося вийти на слід та затримати особу, причетну до вбивства таксиста в Кременчуці.
Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:
«Причетним до умисного вбивства виявився 49-річний мешканець одного з сіл Кременчуцького району. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 207 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».
За даним фактом слідчим підрозділом поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом підозрюваному може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(за інформацією СУ ГУНП)