Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки, яку до цього розшукували як безвісти зниклу

Дарію Волошину, яка безвісно зникла у Полтаві ввечері 26 травня, було жорстоко вбито. У причетності до вчинення цинічного злочину підозрюють 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Повідомлення про зникнення Дарії надійшло до поліції у ніч з 26 на 27 травня. На пошуки малолітньої орієнтували всі наряди поліції міста, залучивши досвідчених оперативників обласної поліції, кінологів зі службовими собаками та максимальну кількість особового складу поліцейських підрозділів.

Пошукова операція тривала понад чотири доби. Близько двох сотень правоохоронців цілодобово працювали над перевіркою різних версій та опитуванням громадян, а також проводили обстеження закинутих приміщень, підвалів, недобудов та об’єктів на території міста. Окрім того, до поширення інформації про зниклу Дарію Волошину швидко приєдналися полтавські медіа та новинні вебресурси. Звернення поліції про розшук дитини транслювали на радіо й телебаченні.

Завдяки оприлюдненій інформації поліція отримала від громадян через лінію «102» низку повідомлень про схожих на зниклу дитину дівчат. Утім жодне з них не підтвердилося.

Словом, поліцейські та громадськість робили максимум можливого, щоб якнайшвидше розшукати зниклу дитину. Однак, на превеликий жаль, дівчинку знайшли мертвою. Оперативники встановили, що дівчинку жорстоко вбив місцевий чоловік.

«Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину», – повідомив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За даним фактом слідчими Полтавського райуправління поліції та Слідчого управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної та Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 КК України (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

За скоєний злочин зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією слідчого управління поліції області)