Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вчинені сексуального насильства відносно малолітньої дитини

На Полтавщині поліцейські оперативно затримали 55-річного мешканця Лубенської громади, який підозрюється у вчиненні сексуального насильства відносно малолітньої дитини. В рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Начальник Лубенського райвідділу поліції Євгеній Карпець повідомив: «У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій вдалося встановити, що 55-річний місцевий мешканець причетний до вчинення сексуального насильства відносно чотирирічної дівчинки. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчі поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 153 (Сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції та СУ ГУНП)