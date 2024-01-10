Поліція Полтави припинила протиправну діяльність шахраїв, які ошукали громадян на суму понад ₴230 тисяч

Поліцейські Полтавщини припинили протиправну діяльність трьох осіб, які ошукали щонайменше 15 громадян з різних областей України, завдавши потерпілим збитки на суму понад 230 тисяч гривень.

Слідчим підрозділом відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення шахрайства, від яких постраждали понад півтора десятка громадян.

У процесі досудового розслідування слідчими встановлено, що шахраї упродовж тривалого часу телефонували до потерпілих, представлялися працівниками служб безпеки банків та шляхом обману заволодівали конфіденційною інформацією й коштами громадян. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків, завданих потерпілим, складає понад 230 тисяч гривень.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час проведення слідчих та оперативних заходів працівники карного розшуку Головуправління поліції області, спільно із працівниками слідчого підрозділу та прокуратурою встановили трьох шахраїв, від діяльності яких постраждали щонайменше 15 людей з різних областей держави. Причетними до правопорушень виявились 29-річний полтавець, який неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів, 23-річна жителька Харківської області, яка тимчасово проживає в Полтаві, та 24-річна місцева мешканка. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. Зокрема, чоловікові судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою, а обом жінкам – нічний домашній арешт».

За даним фактом слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідуються кримінальні провадження, відкриті за частиною 5 статті 28 (Пособник, як співучасник кримінального правопорушення), частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану) та частиною 4 статті 190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень також встановлюється причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних злочинів на території області та держави.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)