Поліція Полтави затримала чоловіка, який намагався “випотрошити” платіжний термінал

Наприкінці липня до поліції Полтавщини надійшло кілька повідомлень від громадян про пошкодження невідомими особами платіжних терміналів, розташованих на вулицях в різних районах обласного центру. Працівники карного розшуку та слідчі обласного Главку поліції, спільно з працівниками Полтавського райуправління, провели ряд оперативних комбінацій та затримали причетного до злочину чоловіка. Триває досудове розслідування.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «У ході досудового розслідування ми провели ряд оперативних комбінацій, за допомогою яких вдалося затримати правопорушника «на гарячому». 26 липня, близько 23:30, працівники карного розшуку затримали фігуранта в Подільському районі обласного центру, коли він пошкодив платіжний термінал та намагався викрасти із нього грошові кошти.

Затриманим виявився місцевий 41-річний мешканець. Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вилучили у нього знаряддя злочину та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 15 (Незакінчений замах) та частини 4 статті 185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження фігуранта перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території обласного центру. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)