Поліція помилково обшукала не той будинок – держава компенсує сім’ї мільйон гривень

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра стягує з державного бюджету 1 мільйон гривень моральної компенсації адвокату і його дружині, чий будинок помилково обшукали працівники поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на рішення від 5 лютого.

26 червня 2020 о 7 ранку озброєні спецпризначенці поліції вдерлися у будинок без спроби зайти мирним шляхом, зламавши відкатний привід для воріт, розбивши встановлену на подвір’ї відеокамеру та вхідні двері. Господаря витягли із душової кабіни і кинули на підлогу, застосовуючи фізичну силу. Чоловік близько 45 хвилин голим лежав на підлозі під прицілом автомата. Поліцейські пересувалися будинком і подвір’ям. Згодом господарю дозволили піднятися і накинути халат. З’ясувавши, що це адвокат, працівники поліції сказали, що почекають прибуття представника Ради адвокатів області. О 9.30 офіційно було розпочато обшук. Слідчий зачитав ухвалу суду. Йшлося про кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. У будинку шукали зброю – самозарядний нарізний карабін. Але господар повідомив, що слідчі помилилися адресою будинку і показав витяг із реєстру нерухомості. Однак правоохоронців це не переконало і вони продовжили слідчі дії. Лише через три години, коли помічник адвоката привіз оригінал правовстановлюючого документа на будинок, обшук було припинено і поліцейські пішли геть. З’ясувалося, що обшукувати мали сусіда, який також є адвокатом.

Господарі звернулися до суду за компенсацією, зазначивши про цинізм та ненависть, з якою працівники поліції трощили відеокамеру, виламували ворота та вхідні двері в будинок, які насправді були відчинені, без будь-якої спроби зайти в помешкання мирним шляхом. Застосування фізичної сили до господаря не мають виправдання. Поводження працівників поліції адвокат прирівнює до побоїв, знущання і катування. Такі дії завдали йому значних душевних і фізичних страждань, принизили його гідність, він пережив сильний емоційний стрес. Після обшуку в господаря погіршився сон, що проявляється в періодичному безсонні. Того дня у чоловіка не відбулись заплановані ділові зустрічі, після того він тривалий час не міг нормально працювати, оскільки всі його думки були зайняті тим, як відновити майно і покарати винних.

Крім того, чоловікові довелось пояснювати, що він не злодій і виправдовуватись перед сусідами, яких дуже зацікавило, з якої причини приїздило стільки автомобілів поліції і будинок брали штурмом. До позивачів і досі доходять плітки та насмішки від знайомих, що поліція приїжджала арештовувати їх, бо вони начебто є членами злочинного угрупування, які торгують зброєю. Оскільки позивач є адвокатом, важко уявити яким чином це може позначитись на його подальшій діловій репутації.

Наступного дня після обшуку господарі виявили, що з шухлядки в гардеробній кімнаті зникли 20 тисяч доларів. Поліція за заявою завела справу про крадіжку цих грошей.

Представники поліції проти виплати компенсації заперечували. Водночас підтвердили, що ніякого службового розслідування за даним інцидентом не проводили.

Суд задовольнив вимоги позивачів і ухвалив стягнути 1 мільйон гривень моральної компенсації. Водночас суд відмовився стягувати 77 тисяч за пошкоджене майно, бо ця сума нібито не була належно підтверджена. Дружина адвоката подала рахунки фактури, акти здачі-прийняття робіт, накладні. Суд зауважив, що доказами могли бути розрахункові документи (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), що підтверджують факт продажу товарів і надання послуг.

Справа, в якій проводився обшук, була зареєстрована ще за рік до проникнення у будинок адвоката. 30 липня 2019 до Шевченківського відділу поліції у Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки, що приблизно о 12 годині 45 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 15 в кафе «Балувана Галя», грубо порушила громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, а саме здійснила постріли в її бік. Під час огляду місця події співробітниками поліції виявлено предмети схожі на автомат, гільзу, магазин, патрон і чохол чорного кольору.

Слідчим ще у 2019 -му вдалося з’ясувати власника зброї. Його адвокати пояснювали, що перебуваючи в приміщенні квартири, де знаходиться офіс дружини, тобто на поверсі вище кафе «Балувана Галя», чоловік під час чищення зброї зробив випадковий постріл з карабіну в підлогу та куля пройшла через дерев’яне перекриття і потрапила до кафе, при цьому ніхто із присутніх не постраждав. Тому захист вважав, що дії не скоєно з мотивів явної неповаги до суспільства. Крім того, чоловік має дозвіл на карабін.

1 лютого 2021 слідчий поліції просив продовжити строк розслідування цієї справи на 6 місяців, оскільки все ще є необхідність у встановленні місця знаходження особи, яка вчинила злочин, треба додатково допитати потерпілого, встановити свідків, розмір шкоди, а також інші обставини.

До клопотання були додані протоколи огляду місця події, допиту свідків, які для суду були абсолютно не читабельні і встановити їх зміст не вдалося.

Клопотання надійшло до суду вже по спливу строку досудового розслідування, що слідчому було наперед відомо. Адже клопотання було передано службі доставки лише в п’ятницю 29 cічня 2021 року о 16.57 год., при цьому слідчий знав, що строк досудового розслідування завершується в суботу 30 січня, а кур’єрська служба вказала у накладній, що відправлення буде передано адресату лише 1 лютого.

У клопотанні взагалі не сказано, які слідчі та інші процесуальні дії, проведено під час кримінального провадження. Не зазначено обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

Такі дії органу досудового розслідування та процесуальних керівників слідчий суддя розцінює як безпрецедентну халатність та/або свідоме нехтування своїми процесуальними обов’язками, з метою штучного створення умов, за яких би сплив строк досудового розслідування.

Додаткове занепокоєння суду викликає той факт, що в клопотанні вказано про особу, яка, ймовірно, незаконно зберігає предмет, схожий на автомат, а кримінальне провадження відкрито за заявою громадянки, яка вказувала, що невстановлена особа здійснила постріл по приміщенню громадського закладу «Балувана Галя», а в квартирі по сусідству виявлено магазин з патроном.

За даними системи документообігу суду, в межах кримінального провадження проведено декілька обшуків, під час яких вилучено вогнепальну зброю. Про вказані факти та обставини у клопотанні слідчого взагалі нічого не вказано.

Суд повернув клопотання слідчому і додатково копію ухвали для належного реагування скерував керівнику Дніпропетровської прокуратури №3.