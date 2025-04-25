Поліція попереджає: шахраї пропонують підняти онлайн-рейтинг готелів за гроші

Шахраї пропонують легкий заробіток в мережі. Спочатку вони дійсно можуть виплатити невелику суму. А потім вам запропонують зробити внесок, аби заробляти більше. От тільки назад кошти не повернуть, як і обіцяний прибуток.

Саме так втратила свої заощадження 45-річна хмельничанка. Жінка в одному із месенджерів побачила оголошення про онлайн-підробіток. Потрібно було ставити «зірки» готелям, щоб збільшити їхню популярність на сайті.

Після виконання перших завдань їй виплатили невелику суму. А далі шахраї повідомили: прибуток буде значно вищий, якщо вкласти власні кошти. Потерпіла переказала майже 13 000 гривень за нові завдання, після виконання яких інвестиції мали повернутися разом з відсотками. Коли ж замість нарахування обіцяного прибутку її попросили знову зробити внесок, хмельничанка зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та закликають громадян уникати пропозицій легкого заробітку в інтернеті, адже за подібними схемами, скоріше за все, стоять шахраї.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області