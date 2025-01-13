Поліція повідомила нові деталі про нахабних молодиків, які втрапили у скандал у центрі Києва

Речниця Нацполіції заперечила чутки про те, що поліція нібито супроводжувала підлітків.

У підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

Так, речниця Нацполіції заперечила чутки про те, що нібито поліція супроводжувала підлітків: «Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів, а подали це так нібито їх супроводжує поліція».

За словами Гірдвіліс, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування Дня народження одного з учасників компанії. Підлітки орендували автомобілі, водіями яких були працівники фірми, що підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.

«Виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони, це було неумисно зроблено автомобілями й водіями, які навіть не знали що якась зйомка відбувається на вулиці», – пояснила речниця й додала, що затор утворився буквально на кілька хвилин.

Також, за словами речниці Нацполіції, здебільшого не відповідає дійсності інформація про те, що підлітки є дітьми багатих батьків. Батько одного з підлітків – колишній посадовець, який наразі вже пенсіонер.

«Решта батьків – це працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці. Інформація, що це нібито мажори, не знаходить свого підтвердження», – додала Гірдвіліс.

Нагадаємо, у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский». // Главком