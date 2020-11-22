Поліція прибула на виклик про домашнє насильство і затримала чоловіка за замах на вбивство співмешканки

Поліцейські затримали 49-річного кривдника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за замах на умисне вбивство. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вранці на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у селі Крюківщина жінка стала жертвою домашнього насильства. На місце події оперативно прибув наряд реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції.

У будинку правоохоронці виявили жінку із численними тілесними ушкодженнями та викликали для неї швидку медичну допомогу. Потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Як з’ясувалось, конфлікт між співмешканцями виник на ґрунті ревнощів. Тоді зловмисник канцелярським ножем наніс жінці множинні удари в обличчя, шию та руки.

Встановлено, що раніше до Києво-Святошинського відділу поліції не надходило заяв та повідомлень про домашнє насильство у цій родині.

Правоохоронці вилучили ніж у якості речового доказу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Київської області