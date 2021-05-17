Поліція прийшла з обшуком на завод «Укрзалізниці» в Києві

Кримінальна справа стосується розкрадання у 2019 році.

Слідчі Національної поліції у понеділок, 17 травня, прийшли з обшуком на Київському електровагоноремонтному заводі, який належить «Укрзалізниці».

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Кримінальна справа, у рамках якої відбуваються слідчі дії, стосується заволодіння коштами КЕВРЗ в особливо великих розмірах, яке нібито мало місце у 2019 році.

«Співробітники Національної поліції України проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо посадових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». Керівництво АТ «Укрзалізниця» створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії», — йдеться у заяві.

КЕВРЗ займається ремонтами електропоїздів «Укрзалізниці», а також допоміжних електричних машин, тягових двигунів, трансформаторів тощо, виготовляє запасні частини до електричок. // LB.ua