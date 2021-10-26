Поліція припинила діяльність нарколабораторії та затримала членів наркоугруповання

Група наркодилерів, до складу якої входило четверо осіб, збували наркотики та психотропи через власні чотири віртуальні наркокрамниці. Крім того, облаштували лабораторію з виготовлення амфетаміну на Київщині. Надалі розповсюджували заборонені речовини по всіх регіонах держави оптовими та дрібними партіями через поштові відправлення. У результаті обшуків правоохоронці вилучили найбільшу в країні одиничну партію марок ЛСД, вартість якої за цінами «чорного» ринку становить понад 18 мільйонів гривень.

Викрили діяльність злочинної групи та місцезнаходження нарколабораторії оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській та Київській областях.

Організувала наркобізнес 27-річна жителька Одеси. Для цього вона створила чотири наркокрамниці, через які реалізовували наркотики та психотропи. Крім того, вона адмініструвала ще три Інтернет-крамниці, які знаходилися на території Республіки Молдови.

У спільники жінка залучила ще трьох чоловіків мешканців Київської, Запорізької та Кіровоградської областей.

«Спеціалізувались» члени наркоугруповання на марках ЛСД, канабісі, мефедроні, амфетаміні, героїні, «Альфа PVP», пігулках «екстазі» та МДМА. Збували їх як дрібними, так і оптовими партіями за допомогою операторів поштового зв’язку по всій території держави.

Амфетамін виготовляли власноруч у будинку на Київщині, обладнаному під лабораторію, де мешкав один зі спільників.

За попередніми даними, щомісяця від злочинної діяльності зловмисники отримували до 1,5 мільйона гривень прибутку.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора, учасників угруповання та припинили діяльність нарколабораторії.

У результаті проведення 5 одночасних санкціонованих обшуків на території двох областей правоохоронці вилучили найбільшу в країні одиничну партію марок ЛСД — 53 265 шт. Її вартість за цінами «чорного» ринку становить понад 18 мільйонів гривень.

Крім того, вилучено близько 10 кг канабісу, більше 100 пігулок «екстазі», мефедрон, амфетамін, героїн, МДМА, «Альфа PVP», прекурсори, різне лабораторне обладнання, фасувальні матеріали та електронні ваги.

Організаторку та одного з чоловіків вже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Після завершення слідчо-оперативних заходів буде надано правова оцінка діям інших учасників угруповання.

За скоєне їм може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають заходи з викриття усіх спільників затриманих, а також встановлюється джерело та канал постачання наркозасобів.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України