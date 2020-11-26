Поліція припинила злочинну діяльність лучанина, який займався створенням і розповсюдженням дитячої порнографії

Наразі 62-річному зловмиснику оголосили про підозру і обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Операцію із документування та затримання провели працівники слідчого управління ГУНП, відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з відділом боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми та управлінням КОРД ГУНП, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Зловмисник, використовуючи свій обліковий запис відомої соціальної мережі, здійснював розповсюдження фотозображень малолітніх дітей, які містять у собі елементи дитячої порнографії. Сьогодні правоохоронці припинили ці злочинні дії.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетний 62-річний житель Луцька. Фігурант обирав собі жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні облікові записи, та долучався в друзі до малолітніх осіб. Після цього зловмисник розпочинав листування з неповнолітніми на інтимні теми, пропонував різноманітні подарунки, вимагав від них створення фотографій оголених частин тіла та від себе надсилав фотозображення дітей з елементами порнографії.

Поліцейські провели два санкціонованих обшуки за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі, вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області за погодженням з процесуальним прокурором Волинської обласної прокуратури оголосили зловмиснику про підозру за ч.4 та ч.5 ст. 301 Кримінального Кодексу України. Йдеться про розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі детальні обставини злочину.

Сектор комунікації поліції Волинської області