Поліція проводить перевірку за фактом виявлення отруйної речовини в одній зі шкіл Харкова

Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих осіб немає.

16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною.

В ході огляду правоохоронці встановили, що одна колба має маркування «Адамсіт». Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Московського відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Харківської області