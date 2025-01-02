Поліція Рахівщини затримала нетверезого мотоцикліста, який скоїв ДТП з травмуванням його пасажира

Вранці 1 січня до поліції надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що у селі Лазещина сталася ДТП з травмованими за участі мотоцикла.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та встановили попередні обставини автопригоди. З’ясувалося, що 19-річний мешканець селища Ясіня, керуючи незареєстрованим мотоциклом, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, зніс дорожній знак та допустив падіння транспортного засобу. Разом із водієм на мототранспорті був 20-річний односелець. Останній внаслідок падіння отримав численні травми та був госпіталізований до Рахівської райлікарні.

Водія освідували — у його крові виявлено 1,37 проміле алкоголю, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму. Його поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У справі триває досудове розслідування. За скоєне затриманому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області